UEFA'dan Galatasaray açıklaması: Mali yükümlülüklerini yerine getirdi

UEFA'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB) kulüplerle yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmalarına yönelik yaptığı denetimlerin sonuçları paylaşıldı.

Galatasaray Kulübünün 2019-2020 yılında yükümlülüklerini yerine getirdiği ve UEFA ile yaptığı anlaşmanın 2020-2021 sezonunda geçerli olacağı belirtildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün ise başa baş şartına uymadığı ve kulüple 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan yeni bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.