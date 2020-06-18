UEFA'dan Finansal Fair Play kararı

Video konferans yoluyla toplanan UEFA Yürütme Komistesi, Koronavirüs'ün (Covid-19) kulüpler üzerindeki olumsuz etkisini minimalize etmek için bir dizi ek kararlar, geçici acil durum önlemlerini onayladı. Buna göre yeni kabul edilen acil durum önlemleri şöyle:
-Kulüplerin transfer ve ücret yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini sağlarken, esneklik sağlamak.
-Kulüplere beklenmedik gelir kaybını ölçmek ve hesaplamak için daha fazla zaman tanımak.
-Kulüplerin 2020 ve 2021'de raporlanan gelir eksiklikleri için kar/zarar denge hesaplamasını değiştirirken aynı zamanda sistemi potansiyel suistimallerden, koruyarak pandeminin olumsuz etkisini nötralize etmek.
-Covid-19'un etkisinin, kulüplerin çeşitli mali yıl sonları ve lig takvimleri nedeniyle farklı raporlama dönemlerinde gerçekleştirilebileceği kulüplere eşit muamele göstermek.
-Futbolun uzun vadeli uygulanabilirliği için finansal adil oyunun ruhunu ve niyetini korumak.
-2020 mali yılı değerlendirmesi olmaması.
-2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilmesi.
-UEFA müsabakalarında mücadele eden ekipler, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirmesi.
Öte yandan UEFA, yaz transfer döneminin de en geç 5 Ekim 2020 tarihinde sonlandırılmasını istedi.