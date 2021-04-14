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Spor

UEFA'dan deplasman golü avantajı hakkında kural değişikliği

14 Nisan 2021 15:55

UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü avantajı kuralı için harekete geçti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek sezondan itibaren, uzatma dakikalarında deplasman takımının bulduğu gol avantaj sayılmayacak.

The Sun'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gelecek sezondan itibaren, uzatma dakikalarında deplasman takımının bulduğu gol avantaj sayılmayacak.

UEFA'nın konuyla ilgili toplantılar yaptığı ve son kararını cuma günü açıklayacağı ileri sürüldü. Buna karşın maçın normal süresinde atılacak deplasman golleri, skor eşitliği durumunda konuk ekibe yine tur avantajı sağlamaya devam edecek.

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