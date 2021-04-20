UEFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne karşı, 6 milyar euroluk finansman paketi

UEFA'nın Süper Lig’i durdurmak için Centricus Asset Management ile 6 milyar euro büyüklüğünde bir finansman paketi için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

ABD'li banka JPMorgan'ın desteklediği 12 kulüplü Süper Lig'e karşı UEFA da karşı finansman hamlesi yaptı.

Bloomberg'in haberine göre UEFA, dünyanın en çok gelir üreten futbol kulüplerinin kendisine alternatif olarak oluşturma kararı aldığı Süper Lig’i durdurmak için Centricus Asset Management ile 6 milyar euro finansman paketi için görüşmeler yürütüyor.

Haberde, görüşmelerin devam ettiği ve bir anlaşma ile sonuçlanmayabileceği yazıldı.

Daha önce çıkan haberlerde ise Futbol dünyasında tartışma konusu yaratan Avrupa Süper Ligi'ne ABD'li dev banka JPMorgan'ın 4 milyar euroluk yatırım yapacağı belirtilmişti.

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını duyurmuştu.