UEFA'dan Avrupa Süper Ligi için men kararı!

UEFA, Premier Lig, La Liga ve Serie A yönetimleri ortak bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüplerin UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edileceği duyuruldu.

UEFA tarafından yayımlanan açıklama şöyle:

"Avrupa Süper Ligi'nin yaratılmaya çalışıldığını duyduk. Bu gerçekleşirse bu komik projeyi durdurma çabalarımızda birleşik kalacağız. Futbol toplumunun dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde birkaç kulübün kendi çıkarlarına dayanan bir projedir bu.



Bunun olmasını önlemek için hem adli hem de sportif olarak her seviyede bizim için mevcut olan tüm önlemleri alacağız. Futbol açık maçlara ve spor liyakatine dayanır, başka bir şekilde olamaz.



Daha önce FIFA ve altı Federasyon tarafından açıklandığı gibi, ilgili kulüplerin yerli, Avrupa veya dünya düzeyinde başka herhangi bir Yarışmada oynaması yasaklanacak ve oyuncuları milli takımlarını temsil etme fırsatından mahrum bırakılacak.



Bu senaryoya imza atmayı özellikle Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ederiz. Böylesine bir projeye karşı savaşımızda bize katılmak isteyen futbol aşıklarına, taraftarlara ve politikacılara çağrı yapıyoruz. Azınlık bir grup, uzun süredir sadece kendini düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!"

Avrupa Süper Ligi nedir?

Avrupa futbolunun patronu UEFA ile Avrupa Kulüpler birliği arasında Şampiyonlar Ligi formayı ve TV yayın haklarının pazarlama sisteminin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine Avrupa'nın 12 büyük kulübü Avrupa Süper Ligi projesini hayata geçirme kararı aldı. İngiltere Premier Ligi'nden Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, İspanya La Liga'dan Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus bu turnuvaya onay verdi.

Bu fikre onay vermeyen PSG, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak.

UEFA ile kulüpler arasında yaşanan anlaşmazlığın ana sebebi olarak, Avrupa Kulüpler Birliği'nin, Devler Ligi'nin ticari hakları ve yayın haklarında daha fazla söz sahibi olmak istemesi gösterildi.

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