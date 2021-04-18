Avrupa'nın 12 dev kulübü harekete geçti; "Avrupa Süper Ligi" resmiyet kazanıyor
12 büyük kulübün ilerleyen saatlerde Avrupa Süper Ligi için resmi adım atması bekleniyor.
18 Nisan 2021 18:12
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Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri bir süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi konusunda resmi adım atmaya hazırlanıyor. RMC Sport'un haberine göre 12 kulüp kısa süre içinde lige katılımı resmen açıklayacak. İlk planda Fransız ve Alman takımlarının ligde yer almayacağı belirtildi.
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Konuyla ilgili Avrupa futbolunda kriz kapıda. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki anlaşmazlık devam ederken 2022'de başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıkan UEFA ise lige katılmayı planlayan kulüplere yaptırım uygulayabilir. İddiaya göre bu kulüplerin gelecek sezon Avrupa kupalarından men edilmesi gündemde. Avrupa Süper Ligi için anlaşan 12 kulüp şu şekilde: