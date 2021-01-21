UEFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması: Katılanlar men edilecektir

UEFA, kulüpler tarafından kurulması gündemde olan "Avrupa Süper Ligi"ni tanımayacağını açıkladı.

Açıklama şu şekilde:

"Medyada yer alan ve kulüpler tarafından kurulması gündemde olan 'Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecektir.

"Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir."

Avrupa Süper Ligi projesi nedir?

1980’li yıllardan beri konuşulan Avrupa Süper Ligi'ne şu anda en yakın futbol ligi Şampiyonlar Ligi.

1992’de Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı, yerel liglerdeki rekabeti ve futbolu sona erdireceğinden endişeleniliyordu ancak böyle bir şey gerçekleşmedi.

Bugün ise Avrupa Süper Ligi konuşuluyor ve futbol dünyasında bu kez başka endişeler hâkim.

Sky Sports'a göre 2022 yılında başlayacak olan lig JP Morgan tarafından finanse edilecek ve 16 veya 18 takımdan oluşacak.

JP Morgan'ın bu lig için 4,6 milyar sterlin kaynak sağlayacağı belirtiliyor.

2018 yılında Der Spiegel, Football Leakes’ten topladığı belgelerle Avrupa Süper Ligi hakkında bir haber yaptı.

Der Spiegel’deki belgeler, Avrupa’nın en iyi kulüplerinin 2021’de UEFA’dan ayrılarak 16 takımdan oluşan bir turnuva kuracaklarını iddia ediyor.

Gerçekleşmesi halinde yarışmanın formatı, Avrupa’nın en büyük ve en güçlü kulüplerinin lehine olacağı düşünülüyor.

Yarışmaya katılan 16 takımdan 11’i ‘kurucu üye’ olacak ve bu 11 kulübün yeri 20 yıl boyunca garanti olacak.

Avrupa Süper Ligi, üye takımların kazanacakları gelirler nedeniyle diğer kulüplerle aralarındaki makasın açılmasına ve yerel liglerin de değer kaybetmesinden korkuluyor.

Der Spiegel’in ortaya çıkardığı belgelerde hangi kulüplerin kurucu üye olacağı da açıklanmıştı. Bu kulüpler; Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, Milan, PSG ve Bayern Münih.

Belgelere göre lige katılacak diğer 5 misafir kulüp ise; Atletico, Dortmund, Inter, Roma ve Marsilya.

Organizasyonun arkasında bir ABD’li

Avrupa Süper Ligi fikri yıllardır ortaya atılıyor. Ama son 5 yıldır daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Bunun nedeni ise Amerikalı iş adamı Charlie Stillitano.

Stillitano, Avrupa’nın büyük kulüplerinin sezon öncesi Kuzey Amerika’da veya Asya’da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası’nın kurucusudur.

Eğer Avrupa Süper Lig’i hayata geçerse, Uluslararası Şampiyonlar Kupası’na çok benzeyecek ve kulüpler hazırlık maçı yerine kupa kazanmak için mücadele edecekler.

Avrupa Süper Ligi, formatı gereği MLB, NFL ve NBA’e benziyor. Bu organizasyonların tümünde ligden düşme veya yükselme olmaz. Tüm takımlar her zaman ligdedir.

Avrupa Süper Ligi fikri hayata geçerse eğer lig, NBA ve NFL ile rekabet edebilecek seviyede yayın hakları anlaşmaları imzalayabilir.



Eski Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger de Avrupa Süper Ligi’nin Premier Ligi bitireceğini ve Avrupa’nın henüz böyle bir lige hazır olmadığını düşünüyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’de Avrupa Süper Ligi’ne karşı olduğunu söyledi.

"Avrupa Süper Ligi bizim önerimiz değil, bazı kulüplerin ve İtalyan medyasının icadı. Böyle bir turnuva çok sıkıcı olur. 2 veya 3 kulüp daha fazla para kazanmak için böyle bir şey istiyor. Bu tür fikirler futbolu öldürür. Ben Süper Lig'e şiddetle karşıyım".

Henüz sadece iddialardan ibaret olan bu organizasyonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek. (TRTSpor)