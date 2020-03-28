UEFA çalışma düzenliyor; ligler kaldığı yerden devam edecek

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını Çin’den dünyaya yayıldı ancak en büyük tahribatı Avrupa’da yaptı. Belirsizliğin sürmesi nedeniyle futbola dönüş tarihi de netleşmiş değil. Bu konuda UEFA’nın tüm ülkeleri içine alan bir düzenleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Avrupa'da futbonun patronu UEFA'nın liglerin Ağustos ayından itibaren yeniden oynatılmasını masaya yatırdığı öğrenildi. Liglerin ve ulusal kupaların çarşamba ve pazar formatında oynanacak karşılaşmalarla Ekim ayı gelmeden tamamlanması öngörülüyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; yaz döneminde yapılacak transferlerin de bu süreçte forma giyebilmeleri konusunda bir düşünce olduğu bildirilirken, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi takvimi de yeniden düzenlenecek.

Fikstür sıkışık olacak

Normalde 23 Haziran’da başlaması öngörülen ön elemeler, ligler tamamlandıktan sonra başlayacak ve grup karşılaşmalarından sonra verilen 2 aylık ara da kısa tutulacak. Plan hayata geçirilirse, EURO 2020’nin önümüzdeki sene oynanacak olması nedeniyle liglerin turnuvadan 1 ay önce tamamlanması gerektiği için takımları hayli sıkışık bir fikstür bekliyor olacak.