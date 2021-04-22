UEFA, Bilbao'yu EURO 2020 şehirlerinden çıkardı

UEFA, EURO 2020’yi düzenleyecek 12 şehirden biri olan İspanya’nın Bilbao kentini çıkardı.

Bilbaolu yerel otoriteler, maçların başka bir yere alınması yönünde kararı içeren bir mektubun UEFA tarafından kendilerine iletildiğini açıkladılar. İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya’nın bulunduğu E Grubu’ndaki maçların bir kısmının oynanacağı San Mames Stadı, bölgedeki sıkı sağlık uygulamaları nedeniyle belli sayıda seyirciyi bu maçlara alacağı konusunda bir garanti verememişti.

12 ev sahibi ülkeden şu ana kadar 9 tanesinin ev sahipliği doğrulanmış bulunuyor. Bilbao dışında minimum seyirci garantisi veremeyen diğer iki kent olan Münih ve Dublin bulunuyor. İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales daha önce Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nın Bilbao’nun alternatifi olabileceğini dillendirmişti.

EURO 2020 nerede düzenlenecek?

EURO 2020 ev sahibi ülkeleri; İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan. EURO 2020’nin oynanacağı şehirler ise Roma, Bakü, St. Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte olacak.