UEFA Başkanı'ndan Galatasaraylıları rahatlatan açıklama

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray ile ilgili verilen 'tekrar inceleme' kararı için konuştu ve rutin bir işlem olduğunu belirtti.

Ceferin, Galatasaray ile ilgili "Bir kez daha söylüyorum. Verilmiş bir karar hakkında yorum yapmayacağım. Anlaşma aynı şekilde devam ediyor ve güncel. Bunu biliyoruz çünkü hakem kurulu herhangi bir şey yapmadı ve değişiklik talep etmedi" dedi.

Ceferin, Galatasaray’ın Avrupa’dan men edilme ihtimali var mı sorusuna ise; "Tekrar ediyorum ben Galatasaray hakkında konuşmuyorum. Real Madrid veya Tottenham hakkında da konuşmuyorum. Kararı veren bağımsız bir komite. Verilen karar sizin zannettiğiniz kadar olağan dışı değil. Anormal bir durum yok" derken Finansal Fair Play konusunda Türk takımları için de konuştu ve; "Aslına bakılırsa finansal fair play kriterlerinin kulüpler için bir tehlike olduğunu söylememelisiniz. Esas bu kriterleri kaale almayan kulüpler futbol için bir tehlike teşkil ediyor. Diğer yandan Türkiye’deki sürecin iyiye doğru geliştiğini düşünüyorum. Şuna hep mutlu olmuşumdur. Tüm dünyada tanınan ciddi iş adamlarının kulüplerde başa geçmesi beni fazlasıyla sevindiriyor. O yüzden Türk Futbolu adına çok iyimserim. Türkiye’de futbola nasıl bir tutkuyla bağlı olunduğunu gördüğümde gelecek adına çok umutlanıyorum. Ben olsam çok panik yapmazdım" dedi.