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Spor

UEFA Başkanı Ceferin, Şampiyonlar Ligi için tarih verdi

05 Nisan 2020 11:17

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 3 Ağustos tarihine kadar bitirmek istediklerini söyledi.

Almanya'nın ZDF kanalına röportaj veren Ceferin, "Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni 3 Ağustos'a kadar bitirmek istiyoruz. Dörtlü ve sekizli final opsiyonları da bulunuyor. Ancak bunlar şu an sadece teori. Ayrıca maçların seyircisiz oynanması zorunlu gibi gözüküyor" açıklamasını yaptı.

Ceferin ayrıca, bu tarihlerle ilgili "Tek yanlış seçenek, oyuncuların, teknisyenlerin, taraftarların, hakemlerin ve profesyonellerin sağlığını riske atmak olacaktır, ancak o zamana kadar herhangi bir tehlike yoksa sorun görmüyorum" ifadelerini kullandı."

"Şu anda süperstarlar doktorlar ve hemşireler"

UEFA Başkanı sözlerini, "Spor bir enerji kaynağıdır, halkın kaygısını hafifletmek için de buna ihtiyacımız var, şu anda süperstarların futbolcular değil doktorlar ve hemşireler olduğu anlaşılıyor" diyerek tamamladı.

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