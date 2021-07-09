UEFA Başkanı Ceferin'den EURO 2020 itirafı: Kıtalararası formatı artık desteklemem

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kıtalararası şekilde birçok ülkede düzenlenen EURO 2020'nin formatına ilişkin yaptığı itirafta, bu formatı bir daha desteklemeyeceğini söyledi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kıtalararası formatta birçok ülkenin ortaklığında düzenlenen EURO 2020'ye ilişkin samimi ve çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Ceferin, BBC'ye yaptığı açıklamalarda formatın yarattığı zorlukları A Milli Takım'ın da izlediği uzun güzergah üzerinden değerlendirdi.

Kıtalararası şekilde, birçok ülkede düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir daha görülüp görülmeyeceğine ilişkin düşüncesi sorulan Ceferin, "Bana sorarsanız artık desteklemem. Çok zorlayıcı ki bence bir bakıma da doğru değil. Örneğin; bazı takımların 10000 km'den fazla yol kat etmesi gerekirken bazılarının 1000 km civarında kat etmesi gerekti. Taraftarlar açısından da adil bir durum değil" dedi.

Roma-Bakü güzergahına değindi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya'ya konuk olmuştu. Milliler, 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da karşı karşıya geldikten sonra hemen yola çıkıp 16 Haziran'da Bakü'de Galler ile oynamak durumunda kalmıştı.

Takımların ve taraftarların kat ettikleri mesafeyi de Roma ve Bakü arasındaki seyahat üzerinden örnekleyen Ceferin, "Bazı taraftarların Roma'da olması gerekirken ertesi gün veya birkaç gün içinde bir sonraki maç için Bakü'de olmaları gerekiyordu. 4,5 saatlik bir uçuş. Oldukça zorlu bir durum" dedi.

Uygulanabilirliğinin zor olduğuna tekrar tekrar değinen Ceferin, "İlgi çekici bir fikir fakat uygulaması zor. Açıkçası bir daha aynı şekilde düzenleyeceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.