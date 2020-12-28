UEFA Başkanı Caferin: İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynatmak istiyoruz

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini seyircili oynatmak istediklerini ve hazırlıkları bu yönde yaptıklarını söyledi.

Ülkesi Slovenya'da yayın yapan 24.ur'a konuşan Ceferin, "UEFA'nın kuruluşundan beri geçirdiğimiz en zorlu yıl 2020 oldu. Sorunlara rağmen 1200'den fazla maçı büyük bir olay yaşamadan oynatmayı başardı. Umuyorum ki 2021 daha iyi bir yıl olacak. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili oynanmasını umuyoruz ve hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen Avrupa Süper Ligi projesi hakkında da eleştirilerde bulunan Ceferin, "Böyle bir proje Real Madrid başkanı Florentino Perez'in uzun zamandır hayallerini süslüyor. Ancak Barcelona'nın iki başkan adayı, Bayern Münih yönetimi ve bazı İngiliz kulüpleri buna karşı çıkıyorlar. Yalnızca konuya uzun vadeli bakmayanlar böyle bir projeyi destekliyor" şeklinde konuştu.