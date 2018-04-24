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Spor

UEFA Başkanı Caferin: Umuyorum ki Galatasaray sorun yaşamaz

"Birlik olma zamanı geldi"

24 Nisan 2018 19:54

UEFA Başkanı Aleksander Caferin, PSG, Milan ve Galatasaray'ın UEFA ile sorun yaşamamalarını umduğunu söyledi.

Caferin, İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda Galatasaray hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"Umuyorum ki sorun yaşamaz"

Galatasaray, Paris Saint-Germain ve Milan'ın UEFGA'nın incelemesi altında olduğunu hatırlatan Caferin, "Her şeyden önce bu 3 kulübün durumunu inceleyen ve kulüplerle konuşan komitenin bağımsız olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle tartışmaya girip, yorum yapamam. Ancak umuyorum ki bu 3 kulüple de ilgili bir sorun yaşanmaz" diye konuştu.

"Birlik olma zamanı geldi"

Futboldaki şiddet hakkında da konuşan UEFA Başkanı, "Şiddet konusu beni endişelendiriyor. Uzun zamandır stadyumların güvenliği ile uğraşıyoruz. Bence stadyumlar güvenli ama asıl sorun stat dışı. Devletlerin, polislerin, kulüplerin UEFA ile birlikte çalışması gerekiyor. Avrupa değişiyor. Terörizm, holiganizm büyük sorunlar. Artık birlik olma zamanı geldi" sözlerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada UEFA'nın kulüplere ceza vermek istemediğini belirtmişti.

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