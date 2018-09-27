UEFA Başkanı Caferin, Türkiye'nin neden kaybettiğini açıkladı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Almanya'nın EURO2024'ü düzenleyeceğini açıklamasının ardından kararın gerekçelerini ve Türkiye'nin neden kaybettiğini açıkladı.

"Oylama demokratikti"

Ceferin, "Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey fantastik bir EURO2024 bekliyorum" dedi.

"Bazı şehirler için birçok risk vardı"

Sözlerini sürdüren Ceferin, "İki ülkeden yalnızca biri EURO2024'ü düzenleyecekti. Ayrıca, değerlendirme raporu sonucunda Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı. Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti. Otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu"

UEFA Başkanı, "Ulaştırma altyapısı ile ilgili bazı riskler vardı. Türkiye'nin adaylığı, UEFA için uzun vadeli hedefler içeriyordu" diyerek sözlerini noktaladı.