UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe yerine APOEL gidiyor

CAS, Fenerbahçe'nin 2 yıllık cezasını onadı; şimdi ne olacak?

CAS, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarından 2 yıllık men cezasını onadı. Cezanın hangi sezondan itibaren uygulanmaya başlayacağına ise UEFA yarın karar verecek