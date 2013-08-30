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Spor

UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe yerine APOEL gidiyor

Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası alan Fenerbahçe'nin yerine, UEFA Avrupa Ligi'ne Rum temsilcisi APOEL gidecek

30 Ağustos 2013 13:22

 

UEFA'nın yaptığı kura çekimi sonucu Avrupa Ligi'ne, 2 yıllık men cezası onanan Fenerbahçe'nin yerine Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel alındı.

UEFA, Fenerbahçe'nin rakibini belirlemek için UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenen takımlar arasında kura çekimi yaptı. Kurada çıkan Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apoel UEFA Avrupa Ligi'ne dahil edildi.

Fenerbahçe’ye UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 yıllık men cezası önceki gün onaylanmıştı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Arsenal’e elenen sarı lacivertlilerin, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi bekleniyordu.

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