UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe yerine APOEL gidiyor

UEFA'nın yaptığı kura çekimi sonucu Avrupa Ligi'ne, 2 yıllık men cezası onanan Fenerbahçe'nin yerine Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apoel alındı.
UEFA, Fenerbahçe'nin rakibini belirlemek için UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenen takımlar arasında kura çekimi yaptı. Kurada çıkan Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apoel UEFA Avrupa Ligi'ne dahil edildi.
Fenerbahçe’ye UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 yıllık men cezası önceki gün onaylanmıştı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Arsenal’e elenen sarı lacivertlilerin, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi bekleniyordu.