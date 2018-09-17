UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi\'nde temsil edecek olan Beşiktaş, Akhisarspor ve Fenerbahçe\'nin karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele edecek olan temsilcilerimiz Beşiktaş, I grubu ilk maçında Vodafone Park\'ta Sarpsborg ile karşılaşırken maçı Macaristan\'dan Tamas Bognar yönetecek. Macar hakemin yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Peter Kobor yapacak. Tarihinde ilk kez Avrupa maçına çıkacak olan Akhisarspor evinde J grubu mücadelesinde Krasnodar ile karşılaşacak. Maçı Finlandiya\'dan Ville Nevalainen yönetirken yardımcılıklarını Jan-Peter Aravirta ve Mika Lamppu yapacak. Son temsilcimiz Fenerbahçe ise D Grubu karşılaşmasında deplasman Dinamo Zagreb ile oynacağı maçı İngiliz Craig Pawson yönetecek. Pawson\'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin yapacak.