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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL / DHA UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

23 Şubat 2018 18:23

İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi\'nde son 16 turu kuraları çekildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu\'nun takımı İtalyan Milan, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil\'in formasını giydiği İngiliz Arsenal ile eşleşti.
UEFA\'nın Nyon\'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;
Lazio - Dinamo Kiev
RB Leipzig - Zenit St. Petersburg
Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova
CSKA Moskova - Lyon
Marsilya - Athletic Bilbao
Sporting Lizbon - Viktoria Plzen
Borussia Dortmund - Salzburg
AC Milan - Arsenal

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