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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı yarın başlıyor

Medipol Başakşehir, C Grubu'ndaki ilk maçında, Bulgaristan'ın Ludogorets takımını saat 20

13 Eylül 2017 13:27

Medipol Başakşehir, C Grubu\'ndaki ilk maçında, Bulgaristan\'ın Ludogorets takımını saat 20.00\'de ağırlayacak

Atiker Konyaspor ise I Grubu ilk hafta maçında saat 22.05\'te Fransa\'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi\'nde 2017-2018 sezonu grup maçları heyecanı yarın oynanacak 24 maç karşılaşmayla başlayacak.
C Grubu\'nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, saat 20.00\'de başlayacak maçta Bulgaristan temsilcisi Ludogorets\'i konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Atiker Konyaspor ise I Grubu maçında saat 22.05\'te Fransa\'nın Olympique Marsilya ekibi ile deplasmanda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi\'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle;
20.00 Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.00 Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova)
20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa)
20.00 Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere)
20.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan)
20.00 Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya)
20.00 Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan)
20.00 Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz)
20.00 Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan)
20.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk)
20.00 Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.00 Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan)
22.05 Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Norveç)
22.05 Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya)
22.05 Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya)
22.05 Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa)
22.05 Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya)
22.05 Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç)
22.05 Vitoria (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)
22.05 Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor
22.05 Arsenal (İngiltere) - Köln (Almanya)
22.05 Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus)
22.05 FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.05 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre)

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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