UEFA Avrupa Ligi'nde erken final: Milan - Arsenal

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'nde heyecan artıyor. Avrupa\'nın dev ekipleri son 16 turu ilk maçlarında avantajlı skor elde etme peşinde olacak. Turun en dikkat çekici karşılaşması ise erken final niteliğindeki Milan - Arsenal mücadelesi...

San Siro\'da oynanacak mücadelede Hakan Çalhanoğlu\'nun forma giydiği İtalyan devi Milan, Premier Lig\'de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Mesut Özil\'li Arsenal\'i ağırlayacak. Fransız Clement Turpin\'in düdük çalacağı maç yarın TSİ 21.00\'de başlayacak. Milan, UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'nu 11 puanla lider bitirmiş ve son 32 turunda da Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad\'ı eleyerek son 16 turunda Arsenal\'in rakibi olmuştu. Avrupa Ligi H Grubu\'nu 13 puanla lider bitiren Arsenal ise son 32 turunda İsveç takımı Östersunds\'u geçmişti.

NURİ VE ÖMER\'Lİ DORTMUND, TUR İÇİN AVANTAJLI BİR SKOR PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi\'nde Nuri Şahin ve Ömer Toprak\'lı Borussia Dortmund, Salzburg karşısında son 16 turu ilk maçında çeyrek finale çıkmak için avantajlı bir skor elde etmek istiyor. TSİ 21.00\'de başlayacak mücadeleyi Sloven Slavko Vincic yönetecek. Şampiyonlar Ligi H Grubu\'nu 3\'üncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi\'nde devam etme şansı yakalayan Alman ekibi, son 32 turunda da İtalya\'nın Atalanta ekibini turnuvanın dışına itmişti. Salzburg ise Avrupa Ligi\'nde I Grubu\'nu lider bitirmiş ve son 32 turunda İspanyol takımı Real Sociedad\'ı geçerek Dortmund\'un rakibi olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi\'nde yarının programı şu şekilde:

21.00 Milan - Arsenal

21.00 Borussia Dortmund - Salzburg

21.00 CSKA Moskova - Olimpik Lyon

21.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

23.05 Sporting Lisbon - Viktoria Plzen

23.05 Marsilya - Athletic Bilbao

23.05 Lazio - Dinamo Kiev

23.05 RB Leipzig - Zenit