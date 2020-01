UEFA Avrupa Ligi'nde 5'inci hafta heyecanı başlıyor

Medipol Başakşehir, Ludogorets deplasmanında

Atiker Konyaspor\'un konuğu Marsilya

Lazio - Vitesse maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'nde 5\'inci hafta maçları yarın 12 grupta oynanacak 24 karşılaşma ile devam edecek. Kupada Türkiye\'yi temsil eden Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir de sahaya çıkacak.

BAŞAKŞEHİR\'İN TAMAM MI, DEVAM MI MAÇI

Avrupa Ligi C Grubu 5\'inci maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets\'e konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa\'daki en kritik maçına çıkıyor. Grupta henüz galibiyet alamayan ve 2 puanla son sırada yer alan Başakşehir, bu maçta puan kaybetmesi durumunda Avrupa defterini kapatacak. Turuncu-Lacivertli ekip, karşılaşmayı kazansa bile diğer maçta Braga\'nın galip gelmesi durumunda yine Avrupa defterini son maçlar öncesinde kapatmış olacak. Ludogorets Arena\'da saat 23.05\'te oynanacak karşılaşmayı Çek Cumhuriyeti Futbol Federasyonu\'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Zelinka\'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak.

MUHTEMEL 11

Volkan Babacan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Kerim Frei, Mossora, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç

KONYASPOR İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Avrupa Ligi I Grubu\'nda saat 21.00\'de Fransa\'nın Marsilya ekibini konuk edecek Atiker Konyaspor, gruptaki şansını son maça taşımak istiyor. Grupta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 6 puanlı Marsilya\'nın ardından 4 puanla 3\'üncü sırada bulunan Konyaspor, rakibini yenmesi durumunda son maçlar öncesinde 2\'nci sıraya yükselecek. Yeşil-beyazlı ekip herhangi bir puan kaybında Avrupa kupalarına veda edecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda saat 21.00\'de başlayacak mücadelede Rusya Futbol Federasyonu\'ndan Sergei Karasev düdük çalacak. Karasev\'in yardımcılıklarını Anton Averyanov ve Tikhon Kalugin yapacak.

MUHTEMEL 11

Serkan, Skubic, Selim, Ali Turan, Ferhat, Ali Çamdalı, Mehdi Baurabia, Ömer Ali, Musa Araz, Milosevic, Ezekiel

ALİ PALABIYIK, LAZİO - VİTESSE MAÇINI YÖNETECEK

Bu arada FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya\'nın Lazio ile Hollanda\'nın Vitesse takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu müsabakasını yönetecek.

İtalya\'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu\'nda TSİ 21.00\'de başlayacak müsabakada, Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Ceyhun Sesigüzel\'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

KUPADA GECENİN DİĞER MAÇLARI

A GRUBU

19:00 FC Astana - Villarreal

23.05 Maccabi Tel Aviv - Slavia Prag

B GRUBU

23:05 Partizan Belgrade - Young Boys

23:05 Skenderbeu - Dinamo Kiev

C GRUBU

23:05 Sporting Braga - Hoffenheim

23:05 LUDOGORETS RAZGRAD - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

D GRUBU

23:05 AEK Atina Rijeka

23:05 Milan - Austria Wien

E GRUBU

23:05 Everton - Atalanta

23:05 Lyon - Apollon Limassol

F GRUBU

21:00 Lokomotiv Moskova - FC Copenhagen

23:05 FC Sheriff - FC Fastav Zlin

G GRUBU

21:00 Viktoria Plzen - FCSB

21:00 Lugano - Hapoel Beer Sheva

H GRUBU

21:00 BATE Borisov - Kızıl Yıldız

21:00 Köln - Arsenal

I GRUBU

21:00 Salzburg - Vitoria Guimaraes

21:00 ATİKER KONYASPOR - MARSİLYA

J GRUBU

21:00 Athletic Bilbao - Hertha Berlin

21:00 Östersunds FK - Zorya Luhansk

K GRUBU

21:00 Nice - Zulte Waregem

21:00 Lazio - Vitesse (Ali Palabıyık yönetecek)

L GRUBU

21:00 Rosenborg - Real Sociedad

21:00 Zenit St. Petersburg - Vardar Skopje