T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maç yapıldı ANKARA (A.A)

01 Aralık 2011 03:04

-UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maç yapıldı ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - UEFA Avrupa Ligi'ne 12 karşılaşmayla devam edildi. Ligde 6 grupta 5. hafta maçları tamamlanırken, (A) grubunda PAOK, (B) grubunda Standard Liege ile Hannover, (C) grubunda PSV Eindhoven ile Legia Varşova, (G) grubunda Metalist Kharkiv, (H) grubunda Braga ve (I) grubunda Atletico Madrid, tur atladı. Bu arada (C) grubunda 3-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlanan Legia Varşova-PSV Eindhoven maçını Türk hakem Fırat Aydınus yönetti. Sonuçlar ve puan durumları şöyle: /* -A Grubu- Takımlar                 O   G   B   M   A   Y   P --------------------------------------------------- 1-PAOK                   5   3   2   0   9   5   11 2-Rubin Kazan            5   3   1   1  10   4   10 3-Tottenham              5   2   1   2   5   4    7 4-Shamrock Rovers        5   0   0   5   4  15    0 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Rubin Kazan: 4 - Shamrock Rovers: 1           Tottenham: 1 - PAOK: 2     -B Grubu- Takımlar                 O   G   B   M   A   Y   P -------------------------------------------------- 1-Standard Liege         5   3   2   0   8   1  11 2-Hannover               5   2   2   1   6   6   8 3-Kobenhavn              5   1   2   2   5   8   5  4-Vorskla                5   0   2   3   3   7   2 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Standard Liege: 2 - Hannover: 0           Vorskla: 1 - Kobenhavn: 1 -C Grubu- Takımlar                 O   G   B   M   A   Y   P --------------------------------------------------- 1-PSV Eindhoven          5   4   1   0   11  4   13 2-Legia Varşova          5   3   0   2    7  7    9 3-Hapoel Tel-Aviv        5   1   1   3    8  9    4  4-Rapid Bükreş           5   1   0   4    4 10    3 --------------------------------------------------- Sonuçlar: Rapid Bükreş: 1 - Hapoel Tel-Aviv: 3           Legia Varşova: 0 - PSV Eindhoven: 3   -G Grubu- Takımlar                 O   G   B   M   A   Y   P -------------------------------------------------- 1-Metalist Kharkiv       5   4   1   0  14   5  13  2-AZ Alkmaar             5   1   4   0   9   6   7  3-Austria Wien           5   1   2   2   8  11   5  4-Malmö                  5   0   1   4   4  13   1 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Malmö: 0 - AZ Alkmaar: 0            Metalist Kharkiv: 4 - Austria Wien: 1  -H Grubu- Takımlar                 O   G   B   M   A   Y   P -------------------------------------------------- 1- Club Brugge           5   3   1   1  11   8  10 2-Braga                  5   3   1   1  11   5  10 3-Birmingham             5   2   1   2   7   8   7 4-Maribor                5   0   1   4   6  14   1 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Maribor: 3 - Club Brugge: 4            Braga: 1 - Birmingham: 0  -I Grubu- Takımlar                 O   G   B   M   A   Y   P -------------------------------------------------- 1-Atletico Madrid        5   3   1   1   8   3  10 2-Udinese                5   2   2   1   5   6   8 3-Celtic                 5   1   2   2   5   6   5 4-Rennes                 5   0   3   2   4   7   3     -------------------------------------------------- Sonuçlar: Rennes: 0 - Udinese: 0           Celtic: 0 - Atletico Madrid: 1  */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24