-UEFA Avrupa Ligi'nde 12 maç yapıldı ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - UEFA Avrupa Ligi'ne 12 karşılaşmayla devam edildi. Ligde 6 grupta 5. hafta maçları tamamlanırken, (A) grubunda PAOK, (B) grubunda Standard Liege ile Hannover, (C) grubunda PSV Eindhoven ile Legia Varşova, (G) grubunda Metalist Kharkiv, (H) grubunda Braga ve (I) grubunda Atletico Madrid, tur atladı. Bu arada (C) grubunda 3-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlanan Legia Varşova-PSV Eindhoven maçını Türk hakem Fırat Aydınus yönetti. Sonuçlar ve puan durumları şöyle: /* -A Grubu- Takımlar O G B M A Y P --------------------------------------------------- 1-PAOK 5 3 2 0 9 5 11 2-Rubin Kazan 5 3 1 1 10 4 10 3-Tottenham 5 2 1 2 5 4 7 4-Shamrock Rovers 5 0 0 5 4 15 0 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Rubin Kazan: 4 - Shamrock Rovers: 1 Tottenham: 1 - PAOK: 2 -B Grubu- Takımlar O G B M A Y P -------------------------------------------------- 1-Standard Liege 5 3 2 0 8 1 11 2-Hannover 5 2 2 1 6 6 8 3-Kobenhavn 5 1 2 2 5 8 5 4-Vorskla 5 0 2 3 3 7 2 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Standard Liege: 2 - Hannover: 0 Vorskla: 1 - Kobenhavn: 1 -C Grubu- Takımlar O G B M A Y P --------------------------------------------------- 1-PSV Eindhoven 5 4 1 0 11 4 13 2-Legia Varşova 5 3 0 2 7 7 9 3-Hapoel Tel-Aviv 5 1 1 3 8 9 4 4-Rapid Bükreş 5 1 0 4 4 10 3 --------------------------------------------------- Sonuçlar: Rapid Bükreş: 1 - Hapoel Tel-Aviv: 3 Legia Varşova: 0 - PSV Eindhoven: 3 -G Grubu- Takımlar O G B M A Y P -------------------------------------------------- 1-Metalist Kharkiv 5 4 1 0 14 5 13 2-AZ Alkmaar 5 1 4 0 9 6 7 3-Austria Wien 5 1 2 2 8 11 5 4-Malmö 5 0 1 4 4 13 1 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Malmö: 0 - AZ Alkmaar: 0 Metalist Kharkiv: 4 - Austria Wien: 1 -H Grubu- Takımlar O G B M A Y P -------------------------------------------------- 1- Club Brugge 5 3 1 1 11 8 10 2-Braga 5 3 1 1 11 5 10 3-Birmingham 5 2 1 2 7 8 7 4-Maribor 5 0 1 4 6 14 1 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Maribor: 3 - Club Brugge: 4 Braga: 1 - Birmingham: 0 -I Grubu- Takımlar O G B M A Y P -------------------------------------------------- 1-Atletico Madrid 5 3 1 1 8 3 10 2-Udinese 5 2 2 1 5 6 8 3-Celtic 5 1 2 2 5 6 5 4-Rennes 5 0 3 2 4 7 3 -------------------------------------------------- Sonuçlar: Rennes: 0 - Udinese: 0 Celtic: 0 - Atletico Madrid: 1 */