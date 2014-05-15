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Spor

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Sevilla oldu

UEFA Avrupa Ligi Final mücadelesi Benfica ve Sevilla takımları arasında oynandı

15 Mayıs 2014 08:51

UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu, Benfica'yı penaltılar sonucu 4-2 yenen Sevilla oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi penaltılar sonucundaSevilla 4 - 2 kazandı. Sevilla, 8 yıl sonra Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak İspanya'ya döndü. Benfica ise Avrupa'da 8. finalini kaybetti. 

Final maçında İtalya’nın Torino şehrindeki Juventus Stadyumu’nda İspanyol Sevilla takımıyla Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Alman hakem Felix Brych yönetti. Maçın adamı Sevilla kaptanı Ivan Rakitic seçildi.

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