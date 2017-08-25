UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu tamamlandı

Halis Özkahya\'nın yönettiği maçta gol sesi çıkmadı

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Günün ardından turu geçen takımlar, Viktoria Plzen, Dinamo Kiev, Maccabi Tel-Aviv, BATE Borisov, Östersunds, Salzburg, Sheriff, Zenit, Vardar, Ludogorets, AEK, Apollon Limasol, Skenderbeu, Partizan, Athletic Bilbao, Sporting Braga, Marsilya, Rosenborg, Milan, Everton, Kızılyıldız ve Austuria Wien oldu.

HALİS ÖZKAHYA\'NIN YÖNETTİĞİ MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Türk hakem Halis Özkahya\'nın yönettiği karşılaşmada Suduva ile Ludogorets 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Bulgaristan temsilcisi Ludogorets turu geçti.

Diğer maçlarda ise sonuçlar şu şekilde:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) 0-0 Viktoria Plzen (Çekya) (1-3)

Dynamo Kiev (Ukrayna) 3-1 Maritimo (Portekiz) (0-0)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) 2-2 Rheindorf Altach (Avusturya) (1-0)

Oleksandria (Ukrayna) 1-2 BATE Borisov (Belarus) (1-1)

Östersunds FK (İsveç) 2-0 PAOK (Yunanistan) (1-3)

Salzburg (Avusturya) 4-0 Viitorul Constanta (Romanya) (3-1)

FC Sheriff (Moldova) 0-0 Legia Warszawa (Polonya) (1-1)

Zenit St. Petersburg (Rusya) 2-0 Utrecht (Hollanda) (0-1)

AEK Atina (Yunanistan) 3-0 Club Brugge (Belçika) (0-0)

Midtjylland (Danimarka) 1-1 Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-3)

Skenderbeu (Arnavutluk) 0-0 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-1)

Videoton (Macaristan) 0-4 Partizan Belgrade (Sırbistan) (0-0)

Athletic Bilbao (İspanya) 1-0 Panathinaikos (Yunanistan) (3-2)

Sporting Braga (Portekiz) 3-2 FH Hafnarfjordur (İzlanda) (2-1)

Marsilya (Fransa) 3-0 Domzale (Slovenya) (1-1)

Rosenborg (Norveç) 3-2 Ajax (Hollanda) (1-0)

Shkendija 79 (Makedonya) 0-1 Milan (İtalya) (0-6)

Hajduk Split (Hırvatistan) 1-1 Everton (İngiltere) (0-2)

Kızılyıldız (Sırbistan) 2-1 Krasnodar (Rusya) (2-3)

Austria Wien (Avusturya) 0-1 Osijek (Hırvatistan) (2-1)