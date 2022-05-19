UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt kasasını doldurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ı yenerek kupayı kazanan Eintracht Frankfurt hem Avrupa kupası özlemine son verdi hem de kasasını doldurdu.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi finalinde normal süresü ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Rangers'ı penaltılarda 5-4 geçti ve kupaya uzandı. Kırmızı-Beyazlı takımda kaleci Kevin Trapp maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Avrupa Ligi'ni kazanan Frankfurt hem kasasını doldurdu hem gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakaladı. Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmış, ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın sahibi olmuştu.

53 milyon Euro gelir

UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan başlayan Eintract Frankfurt UEFA'daki kulüp sıralamasından dolayı 2.91 milyon Euro'luk gelirin yanı sıra katılım payı olarak 3.63 milyon Euro gelir elde ederken, D Grubu'nda da Fenerbahçe, Antwerp ve Olimpiakos ile eşleşti. Kırmızı-Beyazlı ekip 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan topladı ve puanını 12 yaparak grubunu lider bitirdi. Alman temsilcisi grup maçlarından 2.77 milyon Euro, grubu lider bitirmesinden dolayı 1.1 milyon Euro, son 16'ya kalmasıyla da 1.2 milyon Euro'yu kasasına koydu.

Eintracht Frankfurt son 16'da Real Betis'i saf dışı bırakırken, çeyrek finalde önceki turda Galatasaray'ı eleyen Barcelona ile eşleşti. Frankfurt, Almanya'daki 1-1'in rövanşında Barcelona'yı Camp Nou'da 3-2 yendi ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngiliz temsilcisi West Ham ile eşleyen Frankfurt iki maçta da rakibini yendi ve finale yükseldi. Alman ekibi son 16 turundan 1.2 milyon Euro, çeyrek finali geçmesinden dolayı 1.8 milyon Euro ve yarı finalde rakibini elemesinden dolayı 2.8 milyon Euro kazandı.

Rakiplerini aşarak finale kalan Eintranct Frankfurt 4.6 milyon Euro gelir elde ederken, finali kazandığı için 4 milyon Euro daha kazandı. Alman ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 32.81 milyon Euro kazandı.

Rangers'ı yenerek 42 yıl sonra Avrupa'da kupa kazanan Frankfurt, Süper Kupa oynamaya hak kazandı ve Süper Kupa bonusu olarak 3.5 milyon Euro'yu kasasına koydu. Kırmızı-Beyazlılar ayrıca yayın geliri olarak 8 milyon Euro kazandı.

Frankfurt ayrıca Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilediği için de katılım payı olarak 15.64 milyon Euro kazandı. Kırmızı-Beyazlılar ayrıca 1.14 milyon Euro'luk da ek para alacak. Bundesliga'yı 11. sırada bitirmesine rağmen gelecek sezon Avrupa'nın zirvesinde mücadele edecek Frankfurt bu sezon toplamda 53 milyon Euro gelir elde ederek kasasını doldurdu.

Finali kaybeden Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 22 milyon Euro gelir elde etti.