UEFA Avrupa Ligi'ne Görkem Sağlam'dan 1 gol, 2 asist

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup ederek tur atladı. Türk asıllı Alman futbolcu Görkem Sağlam, 1 gol ve 2 asistle karşılaşmaya damga vurdu.

Maçın 29. dakikasında takımının 2'nci golünü kaydeden Sağlam, 46. dakika da Nunnely ve 65. dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist yaparak yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Milli takım seçimini yapmadı

Altyapıda SG Wattenscheid formasını giyen oyuncu, profesyonel kariyerine Bochum'da başladı. Bundesliga 2'de toplam 29 maça çıkan Görkem, bu sezon Willem'e transfer oldu.

Henüz A Milli Takım seçimini yapmayan Gelsenkirchen doğumlu genç isim, Almanya'da U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarının formasını da terletti