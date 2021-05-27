UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal!

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda 12-11 mağlup eden Villarreal kupanın sahibi oldu.
Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar tribünlerden takip etti.
İspanyol temsilcisi Villarreal karşılaşmanın 29. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Manchester United 55. dakikada Edison Cavani'yle beraberliği yakaladı.
Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine geçildi.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.
Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda 11-10 mağlup eden Villarreal kupanın sahibi oldu.