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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Villarreal!

İspanyol ekibi, Manchester United'ı penaltılarda mağlup ederek kupaya uzandı

27 Mayıs 2021 00:41

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda 12-11 mağlup eden Villarreal kupanın sahibi oldu.

Polonya'daki Gdansk Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle stadyum kapasitesinin yüzde 25'ine denk gelen 9 bin 500 taraftar tribünlerden takip etti.

İspanyol temsilcisi Villarreal karşılaşmanın 29. dakikasında Gerard Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Manchester United 55. dakikada Edison Cavani'yle beraberliği yakaladı. 

Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine geçildi. 

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kupanın sahibini penaltı atışları belirledi. 

Manchester United'ı penaltı atışları sonucunda 11-10 mağlup eden Villarreal kupanın sahibi oldu.

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