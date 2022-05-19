UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Eintracht Frankfurt

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Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi final maçının kazananı Alman ekip Eintracht Frankfurt oldu.

İspanyol takım Sevilla'nın ev sahipliğini yaptığı Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda karşılaşan iki ekip mücadelenin normal süresini 1-1'lik eşiklikle tamamladı. 15'er dakikadan iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayan mücadele penaltı atışlarına gitti.

Penaltılar sonucunda rakibini 5-4 mağlup eden Alman ekibi Eintracht Frankfurt, "Kupa 2" olarak da bilinen UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu oldu.