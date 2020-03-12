T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde günün programı

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak

12 Mart 2020 07:55

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maçları bugün oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 2019-2020 sezonu, 8 karşılaşmayla sürecek.

Türkiye’nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcisi Medipol Başakşehir, bugün saat 20.55’te Danimarka’nın Kopenhag takımını ağırlayacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 19 Mart’taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle

20.55 LASK (Avusturya) – Manchester United (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) – Basel (İsviçre)

20.55 Sevilla (İspanya) – Roma (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir – Kopenhag (Danimarka)

23.00 Inter (İtalya) – Getafe (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Rangers (İskoçya) – Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) – Wolverhampton (İngiltere)

ETİKETLER

UEFA Avrupa LigiMedipol BaşakşehirKopenhagBaselManchester UnitedInter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24