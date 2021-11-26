UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, evinde Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek 11 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe ise deplasmanda Olympiakos'a 1-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Olimpik Lyon'un daha önce son 16 turunu garantilediği A Grubu'nda ikinciliği alarak play-off turuna çıkan takım, Rangers oldu.

B Grubu'nda Monaco, bitime bir hafta kala adını son 16 takım arasına yazdırdı.

D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'tan sonra Olympiakos da play-off turuna yükselmeyi garantiledi.

Beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar:

Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya): 2-1

Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa): 4-2

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya): 0-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0

Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz): 3-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-2

Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0

Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika): 1-1

Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0

Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3

PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0

Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1

Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2