UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları sona erdi. Galatasaray, evinde Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek 11 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Fenerbahçe ise deplasmanda Olympiakos'a 1-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Olimpik Lyon'un daha önce son 16 turunu garantilediği A Grubu'nda ikinciliği alarak play-off turuna çıkan takım, Rangers oldu.
B Grubu'nda Monaco, bitime bir hafta kala adını son 16 takım arasına yazdırdı.
D Grubu'nda Eintracht Frankfurt'tan sonra Olympiakos da play-off turuna yükselmeyi garantiledi.
Beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar:
Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya): 2-1
Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa): 4-2
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya): 0-3
Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-0
Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz): 3-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya): 3-2
Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0
Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere): 0-2
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika): 1-1
Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-0
Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa): 1-3
PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 2-0
Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya): 2-1
Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya): 3-1
Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 1-0
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika): 2-2