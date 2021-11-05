UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi gruplarının dördüncü haftasında 16 maç tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray, evinde Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalırken; Fenerbahçe, deplasmanda Antwerp'i 3-0 mağlup etti.
E Grubu'nda Galatasaray, konuk ettiği Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların 43. dakikada Sofiane Feghouli'nin ağları sarsmasıyla öne geçtiği maçta, Lokomotiv Moskova'nın beraberlik golünü, 73. dakikada François Kamano kaydetti.
D Grubu'nda Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Maximilian Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti.
Ligin dördüncü haftasında oynanan maçlarda gecenin sonuçları şöyle:
Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya): 1-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-1
Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda): 0-0
Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya): 1-4
Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-1
Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere): 2-2
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1