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Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Üçüncü hafta maçları bugün oynanan 14 karşılaşmayla tamamlandı

22 Ekim 2021 00:30

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları bugün oynanan 14 karşılaşmayla sona erdi.

E Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Galatasaray, üçüncü hafta sonunda E Grubu'nda 7 puana yükselip liderliğini korudu. Lazio 4 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin bulunduğu D Grubu'nda ise Eintracht Frankfurt, evinde Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Eintracht Frankfurt'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Rafael Borre, 45+3. dakikada Almamy Toure, 59. dakikada Daichi Kamada, Olympiakos'un golünü 30. dakikada penaltıdan Youssef El-Arabi attı.

Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt, 7 puanla zirvede yer aldı. Olympiakos 6, Fenerbahçe 2, Royal Antwerp 1 puanla sıralandı.

Ligin üçüncü haftasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

  • Fenerbahçe - Royal Antwerp (Belçika): 2-2
  • Lazio (İtalya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-0
  • Ludogorets (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-1
  • Midtjylland (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
  • Real Betis (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1
  • Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1
  • Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 3-4
  • Rangers (İskoçya) - Brondby (Danimarka): 2-0
  • PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 1-2
  • Sturm Graz (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
  • Napoli (İtalya) - Legia Varşova (Polonya): 3-0
  • Eintracht Frankfurt (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 3-1
  • Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray: 0-1
  • West Ham United (İngiltere) - Genk (Belçika): 3-0
  • Spartak Moskova (Rusya) - Leicester City (İngiltere): 3-4
  • Celtic (İskoçya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-0
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