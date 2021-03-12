UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda Villarreal deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederken, Slavia Prag ile Rangers 1-1 berabere kaldı. Hollanda temsilcisi Ajax ise evinde konuk ettiği Young Boys'u 3-0'lık skorla mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı.