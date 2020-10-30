Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55 ve 23.00'te başlayan karşılaşmaların 24'ü de tamamlandı.

I Grubu mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan Dan Biton ve Dor Peretz'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un tek sayısını Olarenwaju Kayode kaydetti.

I Grubu’nun 2. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise İstanbul’da karşılaştığı İspanya’nın Villarreal takımına 3-1 yenildi. Mücadelede Karabağ’ın golünü 79’uncu dakikada Owusu kaydederken, Villerrea’in gollerini 80’inci dakikada Pino, 85’inci ve 90+3’üncü dakikada Alcacer kaydetti.

Lille sahasında Celtic ile 2-2 berabere kalırken Fransız takımının ilk golünü Zeki Çelik kaydetti. Zeki Çelik ile beraber Yusuf Yazıcı da maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz sonradan oyuna dahil oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:

A Grubu

Cluj 1-1 Young Boys

Young Boys Roma 0-0 CSKA Sofya

B Grubu

Molde 1-0 Rapid Wien

Rapid Wien Arsenal 3-0 Dundalk

C Grubu

Nice 1-0 Hapoel Beer Sheva

Hapoel Beer Sheva Slavia Prag 1-0 Bayer Leverkusen

D Grubu

Benfica 3-0 Standard Liege

Standard Liege Rangers 1-0 Lech Poznan

E Grubu

Granada 0-0 PAOK

PAOK Omonia Nicosia 1-2 PSV Eindhoven

F Grubu

Real Sociedad 0-1 Napoli

Napoli AZ Alkmaar 4-1 Rijeka

G Grubu

Zorya Luhansk 1-2 Braga

Braga AEK Atina 1-2 Leicester City

H Grubu

Milan 3-0 Sparta Prag

Sparta Prag Lille 2-2 Celtic

I Grubu

Demir Grup Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv Karabağ 1-3 Villarreal

J Grubu

LASK Linz 4-3 Ludogorets Razgrad

Ludogorets Razgrad Royal Antwerp 1-0 Tottenham

K Grubu

CSKA Moskova 0-0 Dinamo Zagreb

Dinamo Zagreb Feyenoord 1-4 Wolfsberger

L Grubu