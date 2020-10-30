Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. haftasında, TSİ 20.55 ve 23.00'te başlayan karşılaşmaların 24'ü de tamamlandı.
I Grubu mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan Dan Biton ve Dor Peretz'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Sivasspor'un tek sayısını Olarenwaju Kayode kaydetti.
I Grubu’nun 2. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise İstanbul’da karşılaştığı İspanya’nın Villarreal takımına 3-1 yenildi. Mücadelede Karabağ’ın golünü 79’uncu dakikada Owusu kaydederken, Villerrea’in gollerini 80’inci dakikada Pino, 85’inci ve 90+3’üncü dakikada Alcacer kaydetti.
Lille sahasında Celtic ile 2-2 berabere kalırken Fransız takımının ilk golünü Zeki Çelik kaydetti. Zeki Çelik ile beraber Yusuf Yazıcı da maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz sonradan oyuna dahil oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:
A Grubu
- Cluj 1-1 Young Boys
- Roma 0-0 CSKA Sofya
B Grubu
- Molde 1-0 Rapid Wien
- Arsenal 3-0 Dundalk
C Grubu
- Nice 1-0 Hapoel Beer Sheva
- Slavia Prag 1-0 Bayer Leverkusen
D Grubu
- Benfica 3-0 Standard Liege
- Rangers 1-0 Lech Poznan
E Grubu
- Granada 0-0 PAOK
- Omonia Nicosia 1-2 PSV Eindhoven
F Grubu
- Real Sociedad 0-1 Napoli
- AZ Alkmaar 4-1 Rijeka
G Grubu
- Zorya Luhansk 1-2 Braga
- AEK Atina 1-2 Leicester City
H Grubu
- Milan 3-0 Sparta Prag
- Lille 2-2 Celtic
I Grubu
- Demir Grup Sivasspor 1-2 Maccabi Tel Aviv
- Karabağ 1-3 Villarreal
J Grubu
- LASK Linz 4-3 Ludogorets Razgrad
- Royal Antwerp 1-0 Tottenham
K Grubu
- CSKA Moskova 0-0 Dinamo Zagreb
- Feyenoord 1-4 Wolfsberger
L Grubu
- Gent 1-4 Hoffenheim
- Kızılyıldız 5-1 Slovan Liberec