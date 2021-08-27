UEFA Avrupa Ligi'nde elenen Cluj'da, teknik direktör Sumudica tesislerden kovuldu!

Avrupa Ligi play-off turunda Romanya temsilcisi Cluj'un Kızılyıldız'a elenmesi sonrasında, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verilirken, antrenman için gittiği tesislerden kovuldu.



5 ay önce Cluj ile anlaşan, Türkiye'nin yakından tanıdığı hoca Marius Sumudica'nın, Kızılyıldız'a elenmelerinin ardından görevine son verildi.

Cluj'da teknik direktör Maruis Sumudica ve Başkan Marian Copilu'nun kulüple ilişiğinin kesildiği kulübün sahibi Ioan Varga tarafından açıklandı. Öte yandan Varga'nın Sumudica'nın yerine Dan Petrescu'nun getirileceği belirtildi.

Aracıyla tesislere gelen Sumudica, içeri alınmadı. Ve kovulduğunu öğrendi. Ne yapacağını bilemeyen Rumen hoca bir süre sitem etti, telefonuyla yöneticilere ulaşmaya çalıştı. Her şeyin ciddi olduğunu öğrenince tesisten ayrıldı.

Cluj, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 4-0 yenildiği Kızılyıldız'a evinde de 2-1 yenilerek, kupaya veda etmişti.