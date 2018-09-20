UEFA Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayımlanacağı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor, bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alacak. Beşiktaş ve Akhisarspor'un maçları TSİ 19.55'te başlayacak. Fenerbahçe ise TSİ 22.00'da Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Avrupa kupası maçları öncesinde mücadelelerin hangi kanalda yayımlanacağı merak konusuydu.

Bu önemli maçların Bein Sports platformunda yayımlanacağı kesinleşti. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak takip edilebilecek. Bein Sports Haber kanalının frekans bilgileri şöyle:

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

Bein Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.