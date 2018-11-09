UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe avantajlı, Beşiktaş son sırada, Akhisarspor elendi

AFP Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki 4. maçlarda Fenerbahçe Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Beşiktaş deplasmanda Genk ile 1-1 berabere kalırken, Akhisarspor sahasında Sevilla'ya 3-2 yenildi.

Fenerbahçe grupta ikinci sırada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'i 2-0 mağlup etti. Bu skorla puanını 7'ye yükselten Sarı Lacivertliler, gruptan çıkmak için önemli bir avantaj elde etti.

İstanbul'daki maçın ilk yarısı golsüz geçti.

İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin ilk golü 71'inci dakikada Fransız kanat oyuncusu Mathieu Valbuena'dan geldi.

Bu golden 3 dakika sonra Valbuena'nın bu kez asistinde İsviçreli golcü Michael Frey, farkı ikiye çıkardı.

Anderlecht, Belçikalı oyuncu Zakaria Bakkali'nin 79'uncu dakikada yaptığı faul sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Bu maçın ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükselterek, 12 puanlı Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Spartak Trnava 3 puanla üçüncü; Anderlecht ise 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor.D Grubu'nda beşinci maçlarda Fenerbahçe 29 Kasım Perşembe günü Dinamo Zagreb'i İstanbul'da konuk edecek. Anderlecht ile Spartak Trnava ise Brüksel'de karşı karşıya gelecek.

Grup maçları, 13 Aralık'ta tamamlanacak. Fenerbahçe, son maçta Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Beşiktaş'ın tek golü Quaresma'dan

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Topla buluşan Mustafa Pektemek bekletmeden topu sağ kanatta koşu yapan Ricardo Quaresma'ya gönderdi.

Ricardo Quaresma ceza sahasına girerek topu ağlarla buluşturdu.

16'ncı dakikada Siyah Beyazlılar 1-0 öne geçti.

Maçın büyük bölümünü önde götüren Siyah-Beyazlılar, Sander Berge'nin 87'de attığı gole engel olamayınca berabere kaldı.

Getty Images Sander Berge'nin golü beraberlik getirdi

Bu sonucun ardından Beşiktaş, dördüncü maçlar sonunda 4 puanda kaldı.

Genk ise 7 puanla liderliğini sürdürüyor.

Grubun diğer mücadelesinde Sarpsborg ile Malmö 1-1 berabere kaldı.

Akhisar yenilmekten kurtulamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Akhisar'ın rakibi Sevilla, 12'nci dakikada Nolito ve 38'inci dakikada Luis Muriel'in golleriyle ilk yarıyı önde kapadı.

Elvis Manu'nun 52'nci dakikadaki golüyle umutlanan Akhisar, 57'nci dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Penaltı pozisyonunda Sergi Gomez kırmızı kart görünce Sevilla 10 kişi kaldı.

Getty Images Sevilla galibiyeti kutladı

78'inci dakikada Onur Ayık'ın golüyle skora denge gelse de, Akhisar 87'nci dakikada Ever Banega'nın attığı penaltı golüne engel olamayıp sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Grupta 4 maç sonunda puansız son sırada kalan Akhisarspor, ilk kez yer aldığı Avrupa Ligi'nde üst tura çıkma şansını kaçırsa da taraftarları tarafından alkışlarla uğurlandı.