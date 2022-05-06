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Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı Roma-Feyenoord

Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak

06 Mayıs 2022 00:46

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finale yükseldi. Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

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