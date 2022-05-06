UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı Roma-Feyenoord

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma ve Feyenoord finale yükseldi. Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Roma ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adlarını finale yazdırdı.



Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final rövanşları yapıldı.



İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.