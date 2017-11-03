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Spor

UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın adaylığını açıkladı

2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliği için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Benfica'nın stadı Estadio da Luz oldu aday oldu UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğine Atatürk Olimpiyat Stadı'nın aday olduğunu bildirdi

03 Kasım 2017 21:58

2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliği için Atatürk Olimpiyat Stadı ve Benfica\'nın stadı Estadio da Luz oldu aday oldu

UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğine Atatürk Olimpiyat Stadı\'nın aday olduğunu bildirdi. Final için bir diğer aday ise; Portekiz ekibi Benfica\'nın maçlarını oynadığı Estadio da Luz oldu.
UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla; 2020 yılında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak aday statları duyurdu.
Açıklamaya göre; 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali\'ne ev sahipliği yapacak aday statlar Atatürk Olimpiyat Stadı ve Estadio da Luz oldu.
2020 UEFA Avrupa Ligi finaline ise Polonya\'daki Arena Gdansk ve Portekiz\'deki Estadio do Dragao statları aday olarak gösterildi.
2020 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak aday statlar ise, Avusturya\'dan Avusturya Arena, Belçika\'dan Stade Maurice Dufrasne ve Rusya\'dan Stadion Dinamo olarak belirlendi.

İSTANBUL / DHA

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