UEFA anketinde Merih Demiral, Matthijs de Ligt'a fak attı

FIFA 2022 Katar Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım, Hollanda ile eşleşince EURO2020 resmi hesabı Juventus forması giyen Merih Demiral ile Matthijs de Ligt arasında bir anket yaptı. 25 bin 500 kişinin oy kullandığı ankette Merih Demiral Hollandalı stopere fark attı.

Kullanıcıların % 87.2'si Merih Demiral tercihinde bulundu. Hollandalı'ya ise %12.8'lik bir oy gitti.

Matthijs de Ligt ve Merih Demiral geçen sezonun başında Juventus'a transfer olmuşlardı. İtalyan ekibi Hollandalı oyuncuya 85.5 milyon Euro, Merih Demiral içinse 18 milyon Euro'luk bir bonservis ödemişti.

Merih Demiral ve Matthijs de Ligt'ın karşı karşıya geleceği Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları futbolseverler tarafından şimdiden merakla bekleniyor.