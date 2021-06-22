UEFA, Almanya'nın LGBTİ+ hakkında bilgilendirme yapılmasını yasaklayan Macaristan'ı konuk edeceği maçta stadın gökkuşağı renkleriyle ışıklandırılmasına izin vermedi

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UEFA, Almanya ile Macaristan'ın karşı karşıya geleceği Euro 2020 karşılaşmasında Münih'teki Allianz Arena'nın ışıklarının gökkuşağı bayrağı şeklinde yanmasına izin vermedi.

UEFA, kararın "siyasi gerekçelerle alındığını" belirterek talebi reddetti. Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, “Münih sporda ve toplumda çeşitliliği, hoşgörüyü ve gerçek eşitliği destekliyor” başlıklı açıklamasında “Macaristan hükûmeti tarafından kabul edilen son yasadan muzdarip olan LGBTİ+ topluluğuna görünür bir mesaj göndermek istiyoruz” demişti.

Konuyla ilgili açıklamasında UEFA, "Irkçılık, homofobi, cinsiyetçilik ve her türlü ayrımcılık toplumumuzda kara bir lekedir. Aynı zamanda oyunumuzun bugün karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biridir" dedi.

Açıklamada UEFA'nın siyasi ve dini olarak tarafsız bir kurum olduğu, bu yüzden "siyasi gerekçelerle yapılan bu talebi" reddettiklerini bildirdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto konuyla ilgili olarak, "Tanrı'ya şükür Avrupa futbol liderliğindeki bazı çevrelerde hala sağduyulu insanlar var ve siyasi provokasyona gelmediler. UEFA doğru kararı verdi" diye konuştu.

Macaristan hükümetinin eşcinselliğe karşı tutumu ve okullarca aydınlatıcı ders verilmesinin engellemesine birçok Avrupa ülkesi tepki göstermişti.

Uwe Junge, Neuer’e küfür etti, sonra sildi

Aşırı sağcı AFD’den Uwe Junge, Fransa maçında da gökkuşağı renginde kaptanlık pazubandı takan Almanya Milli Takımı kalecisi Manuel Neuer için “i…k bandı” diyerek eleştirilerin hedefi oldu. Ancak Junge geri adım atarak özür diledi ve Neuer’e böyle bir şey demek istemediğini belirtip tweet’ini sildi.

Macaristan kalecisinden LGBTİ+'ye destek

Sezon içerisinde LGBT’ye desteklerde bulunan ve bu konuda kampanyalar yapan Almanya Bundesliga’nın Leipzig takımında forma giyen Macaristan Milli Takım kalecisi Peter Gulacsi de son zamanlarda eşcinsel evliliği destekleyen açıklamalarda bulundu.

EURO 2020’nin ilk maçında Portekiz’e 3-0 yenilen Macaristan’da taraftarlar maç boyunca LGBT karşıtı tezahüratlarda bulundu.

Macar Milli Takımı’nın maçlarında tribünleri çoğunluğunu oluşturan “Carpathian Brigade” grubu Yahudi karşıtı ve aşırı sağcılardan oluşuyor.