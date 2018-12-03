UEFA, 3'üncü Avrupa kupasını duyurdu

İSTANBUL (DHA) - UEFA Yönetim Kurulu, İrlanda\'nın başkenti Dublin\'de gerçekleştirdiği toplantı sonrası 2021 yılından itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi\'nin dışında 3\'üncü bir turnuvanın daha oynanacağını açıkladı.

İrlanda\'nın başkenti Dublin\'de gerçekleştirilen toplantı sonrası UEFA\'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenecek olan yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Turnuvada gruplarını lider tamamlayan ekipler, doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanacak. Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.

Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek. Ayrıca turnuvanın şampiyonunun bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi\'ne direkt katılacak.