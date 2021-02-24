UEFA 2 turnuvayı daha iptal etti

UEFA,Ş ampiyonlar Ligi Gençlik Ligi'nin ardından 19 yaş altı kadın ve erkekler Avrupa Şampiyonası'nı da Koronavirüs nedeniyle iptal etti.

U-19 Erkekler Avrupa Şampiyonası 30 Haziran'da Romanya'da, Kadınlar Şampiyonası ise 21 Temmuz'da Belarus'ta yapılacaktı. UEFA ayrıca Futsal Şampiyonlar Ligi turnuvasını da Belarus'tan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e aldı.

Geçen sene oynanması gereken Avrupa Şampiyonası da Koronavirüs nedeniyle 1 sene ertelenmişti. Aşı çalışmalarının ve uygulamalarının artmasıyla turnuvanın sorunsuz yapılması planlanıyor.