-ÜDS'ye başvurular Pazartesi başlıyor ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'na (ÜDS) başvurular 15 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. ÜDS, Alman, Fransız ve İngiliz dillerinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez mart ve ekim aylarında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa ve Bişkek'te (Kırgızistan) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılıyor. ÜDS'nin Sonbahar Dönemi sınavı 9 Ekim 2011 tarihinde yapılacak. Bu sınava başvurular, 15-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2011-ÜDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. ÜDS'de 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı olacak. Yabancı dil koşulunu karşılamak için, doktora adayları ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da ÜDS'ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları gerekiyor. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelikleri uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranacak. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya ÜDS'de 100 üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olma zorunluluğu bulunuyor. ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilecek. Başvuruların nasıl yapılacağına, sınavın uygulanmasına ve sınav sonuçlarının kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgi ''2011-ÜDS Sonbahar Dönemi Kılavuzu''ndan edinilebilecek.