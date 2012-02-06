-ÜDS'ye başvurular başladı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Mart 2012'de gerçekleştirilecek ilkbahar dönemi 2012-Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'na (ÜDS) başvurular bugün başladı. ÜDS, Alman, Fransız ve İngiliz dillerinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez mart ve ekim aylarında; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa ve Bişkek'te (Kırgızistan) uygulanıyor. 2012-ÜDS ilkbahar dönemi için başvurular 6-15 Şubat tarihlerinde yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2012-ÜDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. ÜDS'de 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı olacak. Yabancı dil koşulunu karşılamak için doktora adayları ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da ÜDS'ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları gerekiyor. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelikleri uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranıyor. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birisinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az 50 puan almış olmak ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak zorunluluğu bulunuyor. ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebiliyor. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekiyor. Başvurulara ve sınava ilişkin bilgi 2012-ÜDS İlkbahar Dönemi Kılavuzunda yer alıyor.