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ÜDS İŞLEMLERİ İNTERNETTEN YAPILABİLECEK ANKARA (A.A)

03 Ekim 2010 15:04

-ÜDS İŞLEMLERİ İNTERNETTEN YAPILABİLECEK ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Öğrenci Seçme ve Yeleştirme Merkezinin (ÖSYM) ertelediği sınavlardan biri olan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'na (ÜDS), girecek adaylardan adres ve sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenler, bu işlemlerini 8 Ekime kadar internetten gerçekleştirebilecek. KPSS'deki iddialar nedeniyle ertelenen sınavlardan biri olan sonbahar dönemi ÜDS, 26 Aralık 2010'da yapılacak. Sınava girecek adaylardan, adres ve sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenler, bu değişikliği ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr adresli internet sayfasında bulunan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden şifrelerini girerek gerçekleştirebilecek. Değiştirme işlemleri 8 Ekim 2010 Cuma günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Adres ve/veya sınav merkezi değişikliği isteği ÖSYM'ye dilekçe ile bildirilmeyecek. Bu amaçla gönderilen dilekçeler işleme konulmayacak.

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