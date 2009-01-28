ÜDS için başvurular 2 Şubat’ta başlayacak

ÜDS 2009-Mart dönemi başvuruları 2 Şubatta başlayacak. Başvurular 11 Şubatta sona erecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, doçent adaylarının ÜDS'ye girmesi gerektiğini hatırlatılarak, sınavla ilgili bilgi verildi.



ÜDS'nin Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere 3 ayrı alanda, yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yapıldığı anımsatılarak, sınavın ÖSYM tarafından, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa ve Bişkek'te, merkezi olarak gerçekleştirileceğini bildirildi.



Başvuru merkezleri siteden öğrenilebilecek



Adayların, 22 Mart 2009'da yapılacak sınav için başvurularını 2-11 Şubat 2009 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Başvuru evraklarını ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ve üniversite rektörlüklerinden alacak adaylar, başvuru merkezlerini "www.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.



ÜDS'den 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı olacak. Yabancı dil koşulunu karşılamak için doktora adayları ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da ÜDS'ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları gerekiyor.



ÜDS sonuçları nasıl kullanılacak?



Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) da KPDS ve ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alan adaylar katılabiliyor. ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilecek. Ancak bu öğrencilerin, ilgili üniversiteden, yüksek lisans programları için ÜDS sonuçlarını kullanıp kullanılamayacağını öğrenmesi gerekiyor.

