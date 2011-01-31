-ÜDS BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Doçent adayları ile yüksek lisans programlarına başvurmak isteyenlere yönelik yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'nın (ÜDS) ilkbahar dönemi için başvurular bugün başladı. ÜDS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Mart 2011'de düzenlenecek. Doçentlik Sınav Yönetmeliği uyarınca, doçent adaylarının ÜDS'ye girmeleri gerekiyor. ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilecekler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekiyor. ÜDS'ye başvurular 31 Ocak-9 Şubat 2011 tarihleri arasında yapılacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2011-ÜDS İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Sınav ve başvuruların nasıl yapılacağına ait ayrıntılı bilgi kılavuzdan edinilebilecek. ÜDS Alman, Fransız ve İngiliz dillerinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yapılıyor. Sınav Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa ve Bişkek'te (Kırgızistan) merkezi olarak düzenleniyor. ÜDS'de 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı sayılıyor. Yabancı dil koşulunu karşılamak için, doktora adayları ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da ÜDS'ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları isteniyor. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (DUS) mesleki bilgi sınavına girebilmek için mesleki yabancı dil sınavında 100 üzerinden en az 50 puan alma şartı bulunuyor. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda (KPDS) ve ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar da başarılı kabul ediliyor. TUS ve DUS için yabancı dil sınavı başarı belgeleri, bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerli oluyor.