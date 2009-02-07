ÜDS başvuruları 11 Şubat’ta sona erecek

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı'nın (ÜDS) 2009-Mart dönemi başvuruları 11 Şubatta sona erecek. Adaylar, başvuru merkezlerini "www.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.



ÜDS; Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere 3 ayrı alanda, Mart ve Ekim aylarında ÖSYM tarafından yılda iki kez Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van ile Lefkoşa ve Bişkek'te, merkezi olarak gerçekleştiriliyor.



Adaylar, 22 Mart 2009'da yapılacak sınav için başvurularını 11 Şubat 2009 tarihine kadar yapabilecek. Başvuru evrakını ÖSYM Sınav Merkezi yöneticilikleri ve üniversite rektörlüklerinden alacak adaylar, başvuru merkezlerini "www.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.



ÜDS'den 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı olacak. Yabancı dil koşulunu karşılamak için doktora adayları ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da ÜDS'ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları gerekiyor.



Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) da KPDS ve ÜDS'den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alan adaylar katılabiliyor.



ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilecek. Ancak bu öğrencilerin, ilgili üniversiteden, yüksek lisans programları için ÜDS sonuçlarını kullanıp kullanılamayacağını öğrenmesi gerekiyor.



