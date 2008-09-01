ÜDS başvuruları 1-12 Eylülde

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan yaptığı yazılı açıklamada, doçent adaylarının ÜDS’ye girmesi gerektiğini hatırlatarak, sınavla ilgili bilgi verdi.



ÜDS’nin Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere 3 ayrı alanda, yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında yapıldığını anımsatan Yarımağan, sınavın Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa ve Bişkek’de merkezi olarak gerçekleştirileceğini bildirdi.



Adayların, 12 Ekim 2008 tarihindeki sınav için başvurularını 1-12 Eylül tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Başvuru evrakları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve üniversite rektörlüklerinden alınacak ve başvurular elektronik ortamda yapılacak. 2007 yılında yapılan ÜDS’ye veya 2008-ÜDS Mart dönemine başvuran adaylar 2008-ÜDS Ekim dönemi başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla bu dönemde ÜDS’ye başvurmamış adaylar ise başvuru merkezleri aracılığıyla yapacak. Başvuru merkezleri, ÖSYM’nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden de

öğrenilebilecek.



Açıklamaya göre, sınavda 100 üzerinden 65 veya daha fazla puan alan doçent adayları başarılı sayılacak. Yabancı dil koşulunu karşılamak için, doktora adayları ve sanatta yeterlilik çalışmalarına başvuracak adayların da ÜDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden 55 veya daha fazla puan almaları gerekiyor.



Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (YDUS) da KPDS ve ÜDS’den 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alan adaylar katılabiliyor. ÜDS sonuçları yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunu ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilecek. Ancak bu öğrencilerin, ilgili üniversiteden, yüksek lisans programları için ÜDS sonuçlarını kullanıp

kullanamayacağını öğrenmesi gerekiyor.

